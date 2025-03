De Luca, a Caserta progetto trasporto con risvolto turistico

Il progetto Nodo, che a Caserta realizza un scambio intermodale connesso con il nuovo Terminal Bus e un centro di commercio, attesa dei mezzi, info point e il museo della canapa, "ha un risvolto turistico importante in un'area che può esprimere ancora tante potenzialità". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella presentazione del nuovo progetto che viene appaltato da Air Campania nel Comune di Caserta, a pochissima distanza dalla Reggia.

"Oggi firmiamo un protocollo - ha detto De Luca - che crea le condizioni per una svolta storica nella città di Caserta. Si realizza di fronte alla Reggia il recupero del vecchio canapificio che diventerà un museo della canapa, ci sarà anche un terminal bus con un'area di parcheggi molto importante, percorsi pedonali verso la Reggia, insomma un intervento davvero importante dal punto di vista della mobilità". A questa azione "si aggiungerà - ha detto - un altro intervento che abbiamo finanziato per allestire nel terreno di proprietà della Curia un grande parco verde dentro la città con un investimento anche importante". De Luca ha sottolineato il forte impegno della Regione nei confronti della città casertana: "questo di oggi è un nuovo passo di investimenti che si aggiunge a quelli che abbiamo messo in campo negli anni scorsi per il trasporto, per la sanità, per l'ambiente, per il policlinico di Caserta. Siamo veramente molto soddisfatti con il progetto Nodo di intervenire in un'area casertana totalmente degradata. Vi ricordo che quando ci siamo insediati in Regione c'erano i commissari governativi all'ospedale di Caserta perché c'era un'infiltrazione camorristica, l'azienda locale di trasporto privata è stata sciolta e commissariata per infiltrazione camorristica e c'erano problemi ambientali drammatici. In questi anni abbiamo cambiato tutto e oggi abbiamo la bandiera blu sul litorale Domizio grazie alle reti fognarie realizzate e il potenziamento della depurazione. Caserta è una provincia che ha grandissime possibilità di sviluppo e ha ricevuto l'attenzione che meritava".



