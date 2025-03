Campi Flegrei: De Luca, la Regione si sta sostituendo ai Comuni

"Ai Campi Flegrei, in questo momento, la Regione Campania si sta sostituendo ai Comuni, nel senso che sta realizzando interventi che dovrebbero fare i Comuni. Noi abbiamo realizzato a Bagnoli un'area di accoglienza e siamo andati già oltre le competenze della Regione. Ma lo abbiamo fatto, ovviamente, per dare una mano ai cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla situazione ai Campi Flegrei.

"La collocazione dei cittadini che vengono sgomberati - ha spiegato De Luca - è competenza dei Comuni, che devono fare accordi con le associazioni e con gli albergatori. La nostra a Bagnoli è tecnicamente un'area di sosta, di prima emergenza, ma se deve essere un luogo di accoglienza allora entra nella competenza dei Comuni. Bisogna chiarire bene le responsabilità".

"E' opportuno - ha ribadito - precisare le competenze delle diverse istituzioni. Le aree di sosta sono di competenza dei Comuni, l'accoglienza è competenza dei comuni, la collocazione nelle strutture. alberghiere per chi viene sgomberato è competenza dei Comuni. Le convenzioni con gli alberghi le devono fare i Comuni, quando i Comuni non si attivano, la Regione si sostituisce ma la competenza è del Comune e delle protezioni civili dei Comuni, sennò sciogliamoli. Noi come sempre cerchiamo di farci carico anche di problemi che vanno oltre le nostre competenze, come credo sia doveroso fare. Quando ti arriva la notizia che ci sono cittadini che sono impauriti e non riescono a trovare un cancello aperto, si va al di là delle competenze".





