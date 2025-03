Bradisismo, riaprono le scuole a Pozzuoli

Da domani scuole riaperte a Pozzuoli. E' quanto scrive il sindaco, Luigi Manzoni, sui social, dopo che sono terminati i controlli nei vari istituti.

Le attività didattiche resteranno sospese solo nel plesso Diano di via Solfatara dell'Istituto comprensivo Marconi Diano "per consentire lo spostamento degli uffici amministrativi e della presidenza in un'altra sede e per rivedere i percorsi di entrata/uscita degli allievi". Lezioni sospese, inoltre, nelle scuole parificate "che non hanno prodotto certificazione attestante l'idoneità statica e l'assenza di condizioni di inagibilità degli immobili".

In un altro post il sindaco spiega che, terminati i nuovi controlli dopo la scossa di magnitudo 3.9, "abbiamo provveduto a posizionare i rilevatori di CO2 in tutti i plessi indicati nell'elenco stilato dall'Osservatorio Vesuviano. I rilevatori monitorano H24 i livelli di CO2 e sono dotati allarme visivo e sonoro in caso di superamento dei livelli di sicurezza. Abbiamo anche stilato, insieme alle Forze dell'Ordine e all'Ufficio Scolastico Regionale, un protocollo di intervento in caso di scossa o di sciame sismico per il personale scolastico e gli studenti, al fine di gestire questa nuova fase bradisisimica. La nostra vita quotidiana deve continuare, in piena sicurezza.

Ognuno deve fare la sua parte e assumersi le proprie responsabilità, con l'unico obiettivo di salvaguardare la salute e la sicurezza della comunità. Vi invitiamo a continuare ad ascoltare solo ed esclusivamente le fonti ufficiali e a chiedere chiarimenti se avete dubbi. Tutto è migliorabile, ma vi chiediamo di confidare nel lavoro che stanno facendo centinaia di persone, ogni giorno, per la vostra sicurezza".

Campi flegrei: prefetto, eseguiti 670 controlli staticità

Proseguono gli interventi di verifica statica degli edifici da parte i vigili del fuoco, giorno e notte, con un dispositivo di esperti immutato. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noti i dati degli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco che sono attualmente in numero di 670, mentre quelli in attesa, allo stato, sono 330, per un totale complessivo che, ad oggi, è di 1000. Dal 13 marzo scorso, complessivamente, nei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, le ordinanze di sgombero hanno riguardato 142 nuclei familiari, pari a 340 persone, di cui 55 ospitate in alberghi convenzionati con la Regione Campania e le restanti in autonoma sistemazione. Nella sede di via Acate, questa notte hanno pernottato 17 persone, 41 al Palatrincone di Monterusciello e 7 persone a Bacoli, Viale Olimpico.

Terremoto: problemi a fabbricato, chiude stazione Cumana

I problemi legati ai fenomeni sismici di questi giorni, hanno costretto l'Ente Autonomo Volturno a bloccare la sosta dei treni della Cumana alla fermata di Gerolomini. A comunicarlo è la stessa Eav che in una nota evidenzia come gli eventi sismici "hanno compromesso la statica del fabbricato di stazione" e che per questo motivo la fermata "di Gerolomini della linea Cumana resta da oggi chiusa al pubblico". Dall'azienda di trasporti fanno inoltre sapere che "si stanno studiando soluzioni tecniche per consentire all'utenza di poter, in tempi brevi, accedere al servizio ferroviario in sicurezza senza passaggio per il fabbricato di stazione".

Cumana: stazione chiusa, Eav dispone bus sostituitivi

A causa della chiusura della stazione di Gerolomini a seguito dei danni provocati al fabbricato della stazione, l'Ente Autonomo Volturno ha stabilito di prolungare il servizio sostitutivo di bus. È la stessa Eav che lo fa sapere attraverso una nota. "Con riferimento alla chiusura della stazione Gerolomini, causata dai recenti eventi sismici che hanno compromesso la statica del fabbricato", si legge, è stato deciso di "supportare l'utenza disponendo il prolungamento del servizio navette fino alla stazione di Dazio". Gli orari dei bus sono disponibili sul sito www.eavsrl.it.

Campi Flegrei, riunione in prefettura sulla viabilità

Si è svolta nel pomeriggio a Napoli, presso il Palazzo di Governo, una riunione presieduta dal prefetto Michele di Bari finalizzata all'esame della viabilità nell'area flegrea e, in particolare, alla predisposizione di un dispositivo del traffico che agevoli la circolazione soprattutto nei fine settimana. "La tematica - si legge in una nota della prefettura - ha riguardato soprattutto la viabilità interna al Comune di Pozzuoli, dove insiste la cosiddetta Rotonda Cavani e dove si registra una forte presenza di traffico di veicoli dovuto all'afflusso di diportisti e turisti in particolare durante la stagione estiva. Durante la riunione si è preso atto che il Comune di Pozzuoli ha già programmato una serie di interventi tecnici volti al miglioramento della viabilità in tutta la zona adiacente al Lago di Lucrino". E' stato poi "concordato di valutare nuovi dispositivi del traffico in base ai dati di flusso e tempi di percorrenza dalle prossime domeniche di aprile, per confrontarlo con la attuale regolamentazione del traffico e per valutarne i diversi impatti". I Comuni presenti, sottolinea la prefettura, "hanno poi preso l'impegno di valutare un protocollo di intesa congiunto che consenta una gestione condivisa e concordata del flusso veicolare che si determina durante o nei momenti immediatamente successivi allo sciame sismico". Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Della Ragione, di Monte di Procida, Salvatore Scotto Di Santolo, i rappresentanti delle Forze dell'ordine, il Comandante della Polizia locale di Napoli e il rappresentante di Acamir.



