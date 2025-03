Al Teatro Nuovo 'Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo'

Sarà il Teatro Nuovo di Napoli a ospitare, giovedì 20 marzo, alle 20, lo spettacolo 'Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo' nato da un'idea di Giulia Minoli, che firma anche la drammaturgia con la regista Emanuela Giordano, a cui parteciperanno il sindaco Gaetano Manfredi e il procuratore Nicola Gratteri (è previsto un suo intervento al termine della rappresentazione). Presentato da Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa, Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione TRG con il patrocinio di Fondazione della Comunità Bresciana e promosso da Teatro Pubblico Campano e Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, l'allestimento vede interpreti in scena Anna Manella, Simone Tudda, Lucia Limonta, Daniele Molino.

'Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo', si sottolinea in una nota, "fa parte di 'Palcoscenico della Legalità', progetto nazionale nato nel 2013 in collaborazione con teatri, istituti penali per minorenni, scuole, università e associazioni impegnate nella lotta contro le mafie. Un testo vivo, che si rinnova e si nutre delle tante vicende e persone che a ogni passaggio ne arricchiscono i contenuti e la drammaturgia. Le autrici si concentrano sul nostro presente, minacciato da una 'distrazione di massa' che lascia ancora maggior spazio al potere criminale, alla 'prassi' corruttiva come modus vivendi".

Raccontano gli aspetti meno conosciuti del fenomeno mafioso, quelli che riguardano la globalizzazione, l'alta finanza, i cosiddetti uomini cerniera, professionisti accreditati che fanno da tramite tra il crimine e le amministrazioni pubbliche, gli imprenditori in difficoltà e i sempre più spregiudicati sistemi di investimento. Al centro, si mette in evidenza, "la 'ndrangheta che si è insediata al Nord Italia, minacciando l'assetto urbanistico del territorio, le sue regole sociali, la sua storia 'sana' ".

'Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo' è "una 'ragionata' provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente - annunciano gli orgnizzatori - che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Uno spettacolo potente, dove le storie sono quelle dei figli delle vittime, del giornalismo impegnato, di imprenditori testimoni di giustizia, di professori e associazioni che osservano e studiano il fenomeno". "Continuiamo a raccogliere - così le autrici nella nota - testimonianze, domande e riflessioni che riguardano non solo l'operato altrui ma anche la nostra responsabilità individuale, perché diritti e doveri siano uguali per tutti davvero. Il teatro non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni a buon mercato, offre stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare".





