Tributo a Pino Daniele a Benevento, "10 anni senza 'e te"

Bilancio positivo per il settimo appuntamento con la musica d'autore firmato "Il Sannita": il tributo a Pino Daniele, "10 anni senza 'e te", è stato infatti premiato a Benevento con il gradimento degli spettatori che, fanno sapere i promotori, "hanno gremito in ogni ordine di posti le poltrone del Teatro San Marco facendo registrate un nuovo sold out".

"E' motivo di orgoglio per me raccontare del progetto dedicato a 'Pino Daniele' - commenta Enrico Salzano - fatto con amore, passione assieme ad un gruppo di amici che ha accompagnato questo percorso dal 2015 che mi ha visto anche nelle vesti di direttore artistico nell'ultima esibizione". Gli applausi per la qualità della prestazione della "Yes I Know - tribute band" hanno "sancito il successo si afferma, della performance: Enrico (percussioni), Alfredo (batteria) e Giuseppe Marlon Salzano (basso e contrabbasso), Jack Corona (mandolino e guitar synth) , Antonello Palomba (pianoforte e voce), Giovanni Gentile (chitarre), Vilma Racioppi (voce), accompagnati nell'occasione da Sergio Prozzo (mandolino), Antonio Bocchino (sassofono), e la presenza del giovane rapper sannita Antonio Anzovino, hanno generato tre ore di "emozioni forti, centrando l'obiettivo dichiarato, ovvero preservare e diffondere l'eredità artistica ed umana di Pino Daniele, ricordandone il percorso straordinario fatto di musica, emozioni, incontri e un amore sconfinato per la vita".

"10 anni senza 'e te" è stato il titolo scelto per celebrare Pino Daniele in occasione di tre ricorrenze: 10 anni dalla sua scomparsa, il suo 70mo compleanno e, infine, il 10mo compleanno della band beneventana. La partecipazione ed il coinvolgimento emotivo del pubblico hanno ribadito che Pino Daniele, si mette in evidenza, "continuerà dunque a vivere nella sua musica, che ha segnato intere generazioni, e nelle iniziative come quella di venerdì sera - ennesimo sold-out - che portano avanti i suoi valori di libertà, autenticità e bellezza, in altre parole la sua arte eterna, che dopo 10 anni continua a rappresentare la colonna sonora della vita di tanti di noi. Con una certezza, Pino Daniele sarà sempre tra noi".

La presenza in sala di Lino Volpe, musicista, autore ed attore teatrale, è stata anche l'occasione per anticipare al pubblico, probabilmente a maggio, di un altro appuntamento con la musica d'autore, nello specifico un evento dedicato a Mina, Celentano e Battisti ma anche l'avvio di un ambizioso progetto, ovvero quello di realizzare un Festival di musica d'autore a Benevento.

"Un sogno - coclude Enrico Salzano - che coltivo da tempo assieme ad un gruppo di amici propositivi e qualificati. Un ringraziamento di cuore a tutti gli spettatori che hanno seguito con interesse e partecipazione il tributo al bluesman napoletano intonando gran parte delle canzoni proposte selezionate appositamente, con non poche difficoltà, per il concerto. Alla prossima e lunga vita alla 'musica' e dai suoi interpreti".





