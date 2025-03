'SvuotaScaffali', domani ultimo saluto alla A&M di via Duomo

"Napoli dice addio alla libreria A&M di via Duomo. Anna e Marco, nonostante gli sforzi e gli investimenti, chiuderanno definitivamente il 25 marzo per trasferirsi altrove con il loro bambino e avviare una nuova attività, quasi certamente al Nord". Così in una nota diffusa dal parlamentare di Avs, Francesco Emilio Borrelli che per domani con Gianni Simioli de La Radiazza ha organizzato l'iniziativa "SvuotaScaffali". L'appuntamento è alle 11, invitando tutti a partecipare per acquistare i libri rimasti e dimostrare affetto ai due librai.

"Invitiamo tutti a partecipare all'iniziativa per acquistare gli ultimi libri rimasti e dimostrare vicinanza e calore a questi due giovani imprenditori che, nonostante tutto, guardano avanti con coraggio. Le vendite del fuori-tutto li aiuteranno a ricominciare, la nostra speranza è che possano continuare a inseguire e realizzare i loro sogni. Gli auguriamo il meglio e speriamo che un giorno possano tornare in una Napoli più pronta a sostenere chi investe nella cultura". Hanno dichiarato Borrelli e Simioli.



