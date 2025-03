Serena Rossi, 'la scossa terribile, ma Napoli non molla mai'

"Quando ho sentito la scossa a Napoli, mi sono svegliata di colpo: una violenta botta ha fatto tremare tutto. Ci siamo abbracciate, ero a casa da mia sorella, cercando di rassicurarci dicendo: 'Non passa, non passa… quando finirà?'": ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, Serena Rossi descrive così la sensazione di impotenza di fronte al terremoto che sta scuotendo l'area flegrea. "Ma la mia città non molla mai", sottolinea l'attrice.

L'intervista si apre con la testimonianza di solidarietà di Fialdini: "Prima di parlare del tuo spettacolo Serenata a Napoli, che debutterà tra poco, vorrei mandare un forte abbraccio a tutti gli abitanti dell'area flegrea che stanno affrontando un momento molto delicato".

Per Serena Rossi, "Napoli è molto più di una città: è un patrimonio culturale e musicale che scorre nelle vene. Napoli ha una storia immensa, è parte del nostro Dna. In famiglia, la musica ci unisce tutti".

E si commuove nel vedere le testimonianze di giovanissime attrici della scuola artisti di Scampia, che la trovano un simbolo di riscatto: "È una gioia immensa... mi ha lasciata senza parole. Sono lacrime che mi appartengono".



