Nel Sannio contro oblio e solitudine più identità e territorio

Per contrastare denatalità, emigrazione e invecchiamento che prefigurano solitudine, scomparsa e possibile oblio di un'area come la Valle Vitulanese, nel Sannio, che presenta caratteristiche peculiari in termini di patrimonio naturale e culturale oltre che di tradizioni enogastronomiche occorre cambiare paradigma e mettere in campo azioni concrete che vedano cittadini e associazioni impegnarsi per superare il campanilismo, per ragionare e agire con le risorse e la forza dell'insieme e concorrere a declinare e rendere conosciuta l'identità - ovvero le qualità e le peculiarità - del territorio e mappare e far conoscere i tesori in parte nascosti che lo rendono attrattivo. E' questo il messaggio principale lanciato in occasione della presentazione della 'Festa dell'Annunziata' in programma il 5 e 6 aprile nell'area antistante la Basilica SS. Annunziata e S. Antonio di Vitulano (Benevento). "Una festa per tutta la Valle, di partecipazione e di comunità" come ha detto il presidente del Comitato, Mario Buono, richiamando lo slogan della manifestazione nel corso della presentazione alla quale sono intervenuti fr. Izaias Rosa da Silva, guardiano della 'fraternità' di Vitulano, Raffaele Scarinzi, sindaco di Vitulano, lo studioso Carmine Meoli (centrale la sua relazione sul tema 'La valle insieme: patrimonio culturale e naturale per valorizzare e tramandare nel tempo'), don Giovanni Rossi, parroco di Campoli del Monte Taburno e Tocco Caudio ('Le Feste dei Santi della Valle'), Gennaro della Marca, dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale 'Padre Isaia Columbro' ('La formazione scolastica dei ragazzi della valle'). Il dibattito è stato moderato dal giornalista Angelo Cerulo.

Sono 6 i Comuni coinvolti nell'area per poco meno di 13mila abitanti: Campoli, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Tocco Caudio e Vitulano. "Un patrimonio naturale e immateriale in parte inesplorato - ha detto Meoli - che va agganciato ai pur lievi segnali di crescita del Paese". In questo quadro è indispensabile promuovere e prendere parte a soggetti, organizzazioni, associazioni, sondaggi e iniziative per perseguire obiettivi comuni. "Per le attività di ricerca di opportunità di salvaguardia del patrimonio e di sviluppo locale si avverte la mancanza di un agente promotore - è stato ancora rilevato - l'ipotesi di costituire un'associazione come 'La Valle insieme' merita approfondimenti e un confronto esteso ai cittadini dei sei comuni. Nel frattempo quale passo preliminare si può pensare alla creazione di un Centro ricerca e studi. Fra le iniziative concrete già realizzate: il lancio di un logo 'La Valle insieme' con la immagine di un cerchio (La Valle) formato da sei persone stilizzate (i 6 Comuni) che si tengono per mano (Insieme) e con un fondo verde per richiamare il colore dominante del paesaggio locale; un primo programma di tornei sportivi mirati a coinvolgere i giovani dei diversi comuni in competizioni dilettantistiche; la pubblicazione del secondo calendario delle feste religiose della Valle; il rilancio di tradizioni quale quella della 'Cupeta' (torrone, il 'dolce degli innamorati) e il gioco della 'Palla di Zazzà'; un coro che recupera anche qualche canzone popolare a rischio di oblio.

Ora è indispensabile, è emerso, riempire il vuoto organizzativo e dare continuità per condividere peculiarità e caratteristiche per declinare l'identità della Valle, svolgere indagini e incontri per trovare risposte ai bisogni di servizi ei infrastrutture, mappare e catalogare beni artistici, beni devozionali e memorie lapidee della Valle, avviare raccolta di tradizioni, memorie orali, scritte di immagini e strumenti di lavoro o di uso quotidiano, monitorare opportunità di incentivi allo sviluppo locale e alla residenzialità, coinvolgere le associazioni dei giovani.

Nel programma della kermesse del 5 e 6 aprile, oltre al programma religioso, la scoperta delle eccellenze della zona e l'opportunità di rivivere il gioco della 'Palla di Zazzà', esibizioni musicali con l'artista Gitano e l'associazione 'Arte nostra' che propone Messa da Requiem (concerto per soli, coro e orchestra, compositore e direttore Cosimo Fuggi). Il ricavato della vendita della Cupeta e della Palla di Zazzà sarà devoluto in beneficenza dal Comitato in favore dei frati per i 'Panieri della solidarietà' destinati alle famiglie bisognose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA