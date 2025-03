NAFAFE', bilancio ok per festival corto e documentari brevi

Bilancio positivo per la prima edizione del Napoli Film and Audiovisual Festival (NAFAFE'), il primo festival napoletano dedicato ai cortometraggi e ai documentari brevi, svoltosi nel Cinema America Hall con la direzione artistica di Raffaele Riccio.

Promosso e finanziato dal Comune nell'ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli e organizzato da Camella Srls, con la partnership di Run Film, NAFAFE', evidenziano in una nota gli organizzatori, "si è imposto come un nuovo tassello nel panorama culturale della città, confermando Napoli ancora una volta crocevia artistico e cinematografico di rilevanza internazionale". L'evento, si aggiunge, "ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, composto principalmente da studenti delle scuole secondarie superiori A.

Righi di Napoli, S. Di Giacomo di Volla, E. Segre di Mugnano di Napoli, A. Labriola di Napoli e dagli studenti del corso Discipline delle Arti Visive Musica e Spettacolo (DAViMuS) dell'Universitá di Salerno che hanno contribuito attivamente alla scelta dei vincitori attraverso i loro giudizi e voti".

L'obiettivo del festival, come sottolineato dagli organizzatori, è stato quello di valorizzare le produzioni cinematografiche emergenti, offrendo una piattaforma di visibilità ai giovani talenti e alle realtà indipendenti, con un'attenzione particolare alle opere legate a Napoli, sia per ambientazione che per tematiche e partecipazione artistica.

Nei quattro giorni di festival, circa mille spettatori hanno potuto assistere a proiezioni di 10 opere in concorso, oltre a quelle "fuori concorso", e partecipare ai talks tenuti da registi, attori e addetti ai lavori tra cui Alessandro e Andrea Cannavale, Giuseppe Nuzzo, Raffaele Savonardo e Massimiliano Pacifico. Inoltre sono intervenuti gli attori Mariano Bruno, Ernesto Lama e Giacomo Rizzo, l'attrice Yuliya Mayarchuk, il produttore Rino Pinto e l'assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione, Lucia Fortini. La giuria ha decretato i vincitori delle diverse categorie e consegnato esclusive ceramiche artistiche realizzate dalla cooperativa sociale Nesis - Gli amici di Nisida. Le opere vincitrici verranno, inoltre, proiettate prima dei film in programma nelle sale del circuito cinematografico della Run film dei Fratelli Cannavale. Il primo premio indetto della Giuria dei Ragazzi "Nafafe2025" a "Vincenza Birillo"; il cortometraggio, scritto e diretto da Biagio Manna, ha conquistato il pubblico più giovane, che ha premiato l'opera per la sua originalità e il messaggio profondo. Premio Corto Originale: "Zona Cesarini" di Simona Cocozza. Il cortometraggio si è distinto per la sua ironia tipicamente partenopea, il taglio leggero e la capacità di raccontare una storia godibile e credibile. Premio della Giuria Tecnica: "Fucking Boobs e mani a terra" di Paolo Cipolletta.

"Un'opera sorprendente - si afferma - per la consapevolezza e la naturale leggerezza con cui affronta la storia di due ragazzi con un disturbo neurologico, trasformandola in una delicata vicenda di educazione sentimentale".

"NAFAFE' rappresenta un punto di partenza importante per Napoli" ha detto Tommaso Gabriele della società Camella srls, organizzatrice del festival. "Abbiamo dimostrato che la nostra città può essere un hub culturale e cinematografico di livello internazionale, capace di valorizzare i talenti emergenti e di promuovere storie autentiche e universali". Secondo il delegato del sindaco Manfredi per il settore audiovisivo e cinematografico Ferdinando Tozzi, "Napoli si conferma protagonista nel panorama cinematografico internazionale, grazie alla sua ricchezza culturale e creativa. Il Comune sostiene con forza il settore cinematografico in tutte le sue forme, promuovendo produzioni di qualità, incentivando l'espressione artistica e valorizzando le professionalità del territorio. Il successo del festival NAFAFE', dedicato ai cortometraggi e ai documentari brevi, è un ulteriore traguardo che esalta il talento emergente e rafforza il comparto produttivo. Napoli guarda al futuro con orgoglio, pronta a consolidare il suo ruolo di faro culturale e innovativo nel cinema mondiale".



