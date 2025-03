Il Napoli fallisce il sorpasso all'Inter, 0-0 a Venezia

Dopo l'Atalanta a domicilio, il Venezia ferma sullo 0-0, tra le mura amiche, anche l'altra grande aspirante allo scudetto, il Napoli di Conte. I lagunari vanno addirittura a un passo dal colpaccio nel recupero del secondo tempo con una fucilata di Nicolussi Caviglia che Meret toglie dall'incrocio dei pali. Gli azzurri sprecano così la grande occasione di allungare sulle rivali, che stasera si scontrano a Bergamo, agganciando comunque l'Inter in testa alla classifica. Il Venezia finisce l'ottava gara di fila senza segnare su azione: da quando Pohjanpalo è andato a Palermo, le uniche reti sono arrivate su punizione, su rigore e sugli sviluppi di un corner. Ma il sogno salvezza continua spinto da un tifo commovente. Il Napoli crea ma non sfonda e in laguna incassa un pareggio che potrebbe pesare in negativo nella corsa scudetto. Di Francesco è costretto a lanciare, per la prima volta quest'anno, l'inedita coppia d'attacco pesante Fila-Maric, perchè la febbre costringe Oristanio a partire dalla panchina e Yeboah è squalificato. Conte si affida a Lukaku-Raspadori in attesa del rientro di Neres, rimandato a dopo la sosta per le nazionali. Parte forte il Venezia, ma al 5' si espone a un micidiale contropiede di Politano a destra: la guizzante ala vede la sovrapposizione di Di Lorenzo, che pesca Raspadori il cui tiro a giro colpisce il palo e danza sulla riga alle spalle di Radu. Sul capovolgimento di fronte, Ellertsson da sinistra mette un traversone per Zerbin, anticipato di un soffio da Spinazzola, mentre sta per toccare in rete. Il Venezia è sempre in pressione e al 13' Fila salta Rahmani ma conclude centralmente: Meret blocca in due tempi. Lukaku la solita sponda perfetta per i suoi centrocampisti e al 18' libera Raspadori che costringe Radu in angolo: il portiere romeno si ripete, con un miracolo, d'istinto, sul corner conseguente e incornata di McTominay. Lo scozzese replica al 30', sempre con di testa: Radu neutralizza in tuffo. Il Venezia ribatte colpo su colpo: l'ex Zerbin salta secco Buongiorno e si presenta dalle parti di Meret, ma la difesa recupera e lo mura in extremis in angolo. Al 34' Radu impazzisce e da rinvio dal fondo serve Lobotka al limite, ma lo slovacco viene recuperato da Nicolussi Caviglia, tra le palpitazioni del Penzo. Maric si infortuna al 38' e Di Francesco torna all'antico con Oristanio di supporto a Fila. I lagunari al 41' hanno una doppia - clamorosa - occasione per il vantaggio: prima Ellertsson si fa murare da Meret in uscita disperata, poi Rahmani respinge sulla riga la ribattuta di Fila. Sul tramonto del primo tempo altro miracolo di Radu su colpo di testa di potenza di Lukaku: il portiere romeno riesce a fermare la sfera prima che oltrepassi la linea, con la complicità del palo. Ma non è finita: un istante dopo, Candè liscia un pallone innocuo e lancia Di Lorenzo verso la porta, Radu ancora una volta magistrale nei tempi dell'uscita bassa. Nessun cambio nell'intervallo ma il Napoli è più presente in area avversaria anche se non trova il guizzo giusto. Al 18' il solito Lukaku libera Spinazzola che pesca al centro, dove Politano viene anticipato da Schingtienne mentre sta per liberare il sinistro. Di Francesco toglie anche Fila per Gytkjaer e propone Doumbia per lo spompato Duncan. Il Napoli non trova varchi e Conte fa quattro cambi assieme passando al 4-3-3: dentro Olivera, Anguissa, Okafor e Juan Jesus per l'infortunato Rahmani. Al 36' è ancora il Venezia ad avere l'occasionissima per il vantaggio: Zerbin semina il panico a destra e crossa, ma Gytkjaer manca l'appuntamento per centimetri. Conte prova il tutto per tutto con Simeone per Lukaku. Al 48' è proprio sul piede di Simeone la palla del match: incursione di Okafor da sinistra ma l'argentino spara alto al volo. Non è finita: il Napoli è sbilanciato e Busio vede Nicolussi Caviglia liberissimo. Meret si immola e porta in Campania almeno un punto.



