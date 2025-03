Giovane ucciso a Napoli, era in auto con una ragazza

Si sta delineando, con il passare delle ore, la dinamica che è costata la vita ieri sera ad Emanuele Durante, il 20enne ucciso a colpi di pistola lungo via Santa Teresa degli Scalzi a Napoli. Il giovane, contrariamente a quanto riferito in precedenza, non era in sella ad uno scooter ma all'interno di una vettura con una ragazza. Quando è stato raggiunto dai colpi di pistola, un automobilista di passaggio lo ha accompagnato insieme alla giovane donna al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Si conferma che Durante non aveva rapporti con ambienti della criminalità organizzata. Dove e come sia maturato questo delitto è ancora tutto in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Il giovane era imparentato con Annalisa Durante, la ragazza vittima innocente della camorra uccisa nel 2004. Il papà di Annalisa è il fratello del nonno della vittima di questa sera.





