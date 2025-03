Giornate del benessere, a marzo prevenzione del glaucoma

Giornate del benessere: marzo dedicato alla prevenzione del glaucoma con check-up gratuiti e incontri con specialisti al Wellness Point al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta). Da domani, 17 marzo, informa una nota dei promotori, ogni settimana, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, si potrà prenotare una visita per prendersi cura del benessere fisico e mentale. Dalle intolleranze alimentari all'analisi della pelle, passando per visite gastroenterologiche, otorino e trattamenti olistici saranno al centro dell'iniziativa. Le visite si svolgeranno al primo piano, ingresso Nord. "Novità di quest'anno - si evidenzia - visite oculistiche e prevenzione del glaucoma. Il glaucoma è una patologia oculare che, se non diagnosticata in tempo, può compromettere la vista".

Come prenotare? Presso l'Info Point in Piazza Centrale o chiamando il numero 0823 69 60 37. Nei prossimi mesi sono previsti altri appuntamenti con specialisti: il calendario completo sarà disponibile sul sito e sui canali social del Campania. Ecco il calendario di marzo: Lunedì - Check-up Visita Oculistica, 17 marzo e 24 marzo; Martedì - Chiedilo al Farmacista: test e analisi per il tuo benessere, 18 marzo - Check up intolleranze alimentari e 25 marzo - Analisi della pelle e del fototipo; Mercoledì - I Mercoledì della Salute: consulenze gratuite con specialisti, 19 marzo - Gastroenterologia e 26 marzo - Otorinolaringoiatria; Giovedì - Olistico con AICS: mindfulness, reiki e trattamenti antistress, 20 marzo - Reiki e 27 marzo - Coaching Olistico; Venerdì - Check-up Visita Oculistica, 21 marzo e 28 marzo.





