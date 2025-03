Campi Flegrei, nuovo centro accoglienza nei pressi ippodromo

Un nuovo centro di accoglienza per i cittadini dei Campi flegrei sarà allestita nei pressi dell'ippodromo di Agnano. Lo fa sapere il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che oggi ha incontrato oggi i sindaci di Napoli, Bacoli e Pozzuoli per fare il punto della situazione.

La struttura sarà a disposizione dei cittadini di Bagnoli e di Agnano ma anche di via Pisciarelli che segna il confine amministrativo tra Pozzuoli e Napoli. Oggi Ciciliano è stato dapprima al Coc di Napoli, poi a quello di Bacoli ed infine a Pozzuoli dive ha incontrato anche il capo della Protezione civile regionale, Italo Giulivo.

'Sono stato qui per fare un punto con i sindaci - ha spiegato Ciciliano - Abbiamo fatto delle valutazioni ed abbiamo registrato che alcune volte ci sono delle sfasature nelle informazioni che vengono fornite o trasmesse. È fondamentale dare delle comunicazioni precise, in miniera tale istituzioni e cittadini comprendono dei termini che sono semplici. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per far capire chiaramente".



