17enne ferito davanti a una scuola, fermato coetaneo

Lo scorso 12 marzo, un 17enne incensurato è stato ferito in via Nuova Poggioreale, a Napoli, colpito da un proiettile alla gamba destra mentre era in scooter con un coetaneo. Dopo un'indagine lampo, i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno sottoposto a fermo un 17enne di Casoria, gravemente indiziato del tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima era alla guida di uno scooter e, con lui, un amico.

In via Nuova Poggioreale, poco distante dalla casa circondariale e da una scuola, un giovane alla guida di un suv nero si sarebbe affiancato puntando un'arma contro di loro. Da solo in auto, avrebbe esploso un proiettile ferendo il 17enne alla gamba. Poi sarebbe fuggito.

Grazie all'analisi delle immagini raccolte lungo la strada e alle testimonianze raccolte, i carabinieri hanno facilmente catturato la targa dell'auto e scoperto che era in leasing. Il nome collegato al contratto portava a Casoria. Durante le ricerche, il 17enne, figlio del titolare del contratto di noleggio, si è presentato al commissariato di Scampia assumendosi la paternità del ferimento. Da quanto emerso, prima della sparatoria, il giovane fermato avrebbe avuto uno screzio con i due coetanei in scooter.

I carabinieri lo hanno raggiunto pochi minuti dopo e l'hanno sottoposto a fermo, poi convalidato.



