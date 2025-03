Una parete di fiori per Chiara, figlia di Napoli

La sua morte in circostanze incredibili aveva scosso anche gli Ultras dello stadio Maradona.

Avevano preparato un grande striscione dedicata a lei, 'Chiara figlia di Napoli'. Lei, turista veneta, di 30 anni, 'adottata' dopo la sua scomparsa da una città intera. Esattamente sei mesi fa fu colpita alla testa da una statuetta caduta da un balcone mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli. Per lei non ci fu nulla da fare. Oggi, tra momenti di grande commozione, è stata ricordata con una cerimonia particolare. A volere la bouganville il Comune di Napoli quale "simbolo di bellezza e resilienza".

Erano presenti la mamma della ragazza Cristina, la sorella Roberta e la zia Paola, insieme agli assessori comunali al turismo Teresa Armato e alle pari opportunità Emanuela Ferrante, al presidente della Municipalità 2 Roberto Marino e agli assessori municipali al verde Salvatore Iodice e al turismo Lorenzo Iorio.

"È bello quando si ricorda Chiara - ha dichiarato la mamma Cristina - che ha dato la vita per Napoli. Il palazzo dal quale è caduta la statuetta ha solo tre piani, non parliamo di un grattacielo. La magistratura sta facendo un ottimo lavoro e io non mollo. Voglio che venga fuori la verità e combatterò finché non verrà fuori. È una promessa che ho fatto a mia figlia". La sorella Roberta, tra le lacrime, ha promesso: "in vita ho sempre protetta Chiara, continuerò a farlo ora".

"Dal momento in cui è accaduto quel tragico e assurdo episodio, Napoli si è stretta intorno a Chiara e alla sua famiglia - ha detto Teresa Armato - Questo legame non ha mai smesso di essere solido e forte. La mamma e la sorella di Chiara ci hanno espresso affetto per come Napoli sta ricordando la loro cara.

Non finirà qui. Organizzeremo altre iniziative".

"La tristezza sta nel fatto che una ragazza che è venuta qua a Napoli per passare momenti di gioia, come tanti turisti negli ultimi anni, si sia trovata in questa vicenda terribile - ha aggiunto Emanuela Ferrante - Napoli è sempre legata a momenti di gioia e spensieratezza. Ed è per questo motivo che abbiamo sentito l'esigenza forte di dedicare un pezzo della nostra città a Chiara".

La cerimonia è stata accompagnata dalle allieve dell'Ensemble Barocco del liceo statale Margherita di Savoia, diretto da Vincenzo Varriale. A esibirsi, Anna Nastych (violino), Giada Napoletano (canto) e Miriam Scicchitano (canto), coordinate dalle professoresse Ida Caiazza e Paola Lista. Per Chiara è stato piantato anche un gelsomino al Parco Viviani nel frutteto curato dall'associazione N'Sea Yet.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA