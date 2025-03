'The Year of Capodimonte' al Tefaf di Maastricht

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è protagonista a Tefaf Maastricht, la principale fiera mondiale per belle arti, antiquariato e design, che dopo la due giorni di preview per direttori di musei, curatori e collezionisti, con un più 15% di presenze registrate, si è aperta anche al pubblico fino al 20 marzo. Grande successo e crescente interesse per il prestigioso spazio dedicato al Museo napoletano in rappresentanza dell'Italia che espone una selezione di undici opere rinascimentali e barocche, da Tiziano ad Artemisia Gentileschi, da Van Dyck a Panini, Carracci, Orsi, Cavallino, Pitloo, Mazzoni, Giambologna.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli con un messaggio su X ha salutato la partecipazione al Tefaf con "un plauso al Museo e Real Bosco di Capodimonte ospite d'onore con il direttore Eike Schmidt e il presidente del board della fiera Ugo Pierucci, esempio di mecenatismo".

Lo spazio è inaugurato nella prima giornata da Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura della Camera, Simon Carta (Ambasciata d'Italia L'Aja), Pierucci (presidente CdA Tefaf), Dominique Savelkoul (direttrice generale Tefaf ). Tra i tanti esperti accolti dal direttore Schmidt che lo stanno visitando anche Agniesszka Lajus, direttrice del Museo di Varsavia, Thomas Rassieur (Minneapolis Institute of art), Nicholas Penny (già direttore della National Gallery). La partecipazione a Tefaf, con il patrocinio del ministero del Turismo, è anche l'occasione per raccontare la profonda trasformazione in atto quest'anno nel museo napoletano sia dal punto di vista energetico ed ecologico che degli allestimenti, come sottolinea il reportage della rivista ufficiale Tefaf dal titolo 'The Year of Capodimonte'.



