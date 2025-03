Sgambati, mondo lavoro non può non essere a Roma

"Il mondo del lavoro non può non essere a Roma in piazza del Popolo per sostenere le ragioni di un'Europa unita nei suoi valori fondamentali: la difesa della democrazia e la sua coesione sociale. Valori che in questo momento sono fortemente sotto attacco. Va costruita una più forte unità dei Paesi con una sua difesa comune accompagnata da una forte sensibilità alle ragioni sociali del lavoro con al centro le persone: per questa ragione sono a Roma". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.





