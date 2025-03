Rapinano coppia e compiono atti di violenza contro la ragazza

Hanno prima rapinato una giovane coppia che si era appartata in auto. Poi, non contenti del bottino conquistato hanno usato 'con particolare pervicacia criminale' atti di violenza ai danni della giovane. E' quanto ha ricostruito la Polizia di Stato che ha fatto luce su un episodio verificatosi ad Afragola. Due minorenni, al termine delle indagini svolte dagli agenti del locale commissariato, sono stati sottoposti a decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli.

Le indagini, partite a seguito della denuncia presentata dalle vittime, hanno infatti permesso di accertare come i due sarebbero giunti sul luogo dove si trovava la vettura a bordo di uno scooter e, con la minaccia di una pistola, avrebbero sottratto ai fidanzati denaro ed un telefono cellulare, compiendo inoltre gli atti di violenza ai danni della ragazza.

La polizia, nonostante i rapinatori avessero effettuato il colpo con il volto coperto, grazie all'analisi delle immagine catturate dai sistemi di videosorveglianza, ai controlli incrociati, alle testimonianze e ad una serie di intercettazioni, avrebbe acquisito elementi utili a risalire all'identità dei due.



