Manfredi, in piazza per difesa comune e per Europa più coesa

"Noi abbiamo bisogno di una difesa comune, abbiamo bisogno di politica estera comune in Europa e ovviamente questo significa avere anche un esercito europeo". Lo ha detto Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, nonché presidente dell'Anci, parlando con i giornalisti a Roma, a margine della manifestazione per l'Europa lanciata da Michele Serra.

"Anche questo riarmo - è una parola che a me non piace- deve essere il primo passo per una difesa europea", ha proseguito Manfredi dicendo che si è scesi in piazza per chiedere anche una "Europa più coesa, più vicina ai cittadini e alle città, che rappresenti il sentimento cambiamento".



