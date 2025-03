Librandi, FI in Campania punta al 25%

"Le prospettive di Forza Italia in Campania sono solide, puntiamo al 25% perché c'è tanto da fare rispetto agli errori della giunta precedente: lavoro, sanità, porti da potenziare e digitalizzare per rendere la regione un polo economico e innovativo". Lo ha detto Gianfranco Librandi, imprenditore e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine del congresso provinciale di Napoli.

Librandi ha sottolineato l'importanza di trattenere i giovani talenti: "Abbiamo una generazione straordinaria di professionisti che lavorano al Nord, dobbiamo creare le condizioni per farli restare qui, con idee innovative come la settimana corta, che migliora l'efficienza aziendale e il benessere economico di tutti". Sul tema della difesa e delle basi strategiche in Campania, il vice coordinatore azzurro ha evidenziato la necessità di un esercito comune europeo: "Dobbiamo proteggere l'Ucraina e recuperare un dialogo con la Russia, perché la guerra ha un impatto diretto anche sugli imprenditori. Sono per la linea del Papa: pace, pace, pace. Le armi devono essere un deterrente, non uno strumento di escalation militare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA