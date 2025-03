Giovane ucciso a colpi d'arma da fuoco a Napoli

Un giovane dall'apparente età di 20 anni è stato ucciso questa sera a Napoli. Secondo una prima ricostruzione il giovane è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco in via Santa Teresa degli scalzi, nel pieno centro cittadino.

Il corpo della vittima è stato lasciato da ignoti nell'ospedale Pellegrini.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dei militari della compagnia Stella impegnati nel ricostruire la dinamica della vicenda. Si sta accertando anche l'identità della vittima



