Due giovani truffano anziana nel Salernitano, arrestati

A Camerota (Salerno), i carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Sapri, allertati da una segnalazione giunta al numero d'emergenza del 112, hanno arrestato due ventunenni residenti in provincia di Napoli. Sono indagati per truffa aggravata nei confronti di una donna di 74 anni che era stata indotta a consegnare loro soldi e oggetti d'oro. I due erano riusciti a raggirare la donna dicendole che soldi e gioielli servivano per aiutare un suo nipote.



