Campi Flegrei:a Bagnoli,cittadini in piazza per nuove aree sosta

Sono scesi in piazza per chiedere l'allestimento di nuove aree di sosta, come quella attrezzata nell'ex base Nato di Bagnoli. Un centinaio di cittadini di Bagnoli, quartiere della zona occidentale di Napoli, si è ritrovata in strada per discutere dell'emergenza e dell'assistenza alla popolazione dopo lo sciame sismico degli ultimi e il primo sgombero di un edificio, deciso in via precauzionale, di un palazzo nello stesso quartiere. A dire dei manifestanti in zona vi sarebbero delle zone da poter attrezzare in tutta sicurezza.

Successivamente i manifestanti hanno dato vita ad un corteo per le strade del quartiere aperto con uno striscione con la scritta "Noi non vogliamo contare i morti".



