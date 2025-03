A Ischia rissa nella sala slot

Chiusa per 15 giorni una sala slot ad Ischia dopo una rissa: è questo il provvedimento notificato stamane dai Carabinieri di Ischia al titolare della attività, un 43enne del luogo.

Lo scorso 12 febbraio i militari erano intervenuti nel centro scommesse per sedare una zuffa scoppiata tra tre clienti, - un 48enne, un 41enne e un 27enne - scoppiata per l'utilizzo di una slot machine.

Nel corso della rissa il 48enne venne colpito alla testa con una bottiglia e tutti e tre i protagonisti della zuffa sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate; per il titolare dell'esercizio invece è scattata la chiusura, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, a partire da oggi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA