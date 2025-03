Sport: il futuro oltre i limiti nell'iniziativa di Red Bull

Red Bull Study Platform: è il titolo dell'iniziativa ospitata lo scorso 12 e 13 marzo nella stazione ferroviaria Eav di Montesanto a Napoli. Si è trattato di un evento innovativo rivolto a studenti, giovani professionisti e creativi desiderosi di acquisire strumenti concreti per affrontare il futuro.

La prima giornata è stata dedicata alla costruzione del proprio futuro, con un percorso guidato per affinare le proprie competenze professionali, mentre quella del 13 marzo ha spostato l'attenzione su performance, energia e opportunità di crescita personale e professionale. Tra i momenti più interessanti, l'intervento di Francesco Maria Maglione, ambassador della Wings for Life World Run e dottorando presso l'università della Campania-Luigi Vanvitelli, che ha evidenziato la capacità dello sport di "abbattere barriere", in quanto strumento di inclusione e sviluppo personale. È stato poi il turno dell'atleta Red Bull Valentina Margaglio, miglior interprete italiana dello skeleton, che ha raccontato la sua carriera e il valore di una mentalità vincente. La due giorni ha inoltre offerto numerose occasioni per sperimentare e apprendere attraverso la pratica.

"Cerco di diffondere i valori dello sport per migliorare il benessere psicofisico - ha spiegato Francesco Maria Maglione - Da atleta paralimpico di canottaggio, mi occupo quotidianamente di disabilità e credo che la mia esperienza possa aiutare i giovani a superare i propri limiti: specialmente quelli di chi, come me, convive con una disabilità".

"Lo sport - ha aggiunto Valentina Margaglio - ti insegna valori che nessun altro ambito può insegnare, come meritocrazia, costanza, determinazione e sacrificio. Questi insegnamenti dovrebbero partire dalla scuola".

Soddisfazione è stata espressa da Chiara Marciani, assessore alle politiche giovanili e al lavoro del Comune di Napoli: "Ringrazio Red Bull per questa iniziativa, un modo di ascoltare le esigenze dei giovani per conciliare studio e lavoro, rispondere a dubbi e capire come orientare il percorso lavorativo. Da parte nostra c'è voglia di sostenere progetti come questo per valorizzare i nostri giovani e farli restare. La sinergia pubblico-privato è fondamentale e aiuta a creare progetti mirati per andare incontro alle esigenze dei giovani".





