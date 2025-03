Sequestrate 1,2 tonnellate di sigarette di contrabbando a Napoli

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando della Guardia di Finanza a Napoli: i "baschi verdi" del Gruppo Pronto Impiego, nella zona industriale del capoluogo, hanno arrestato un 51enne alla guida di un furgone nel quale trasportava decine di scatoloni contenente complessivamente 400 kg di "bionde".

Durante una perquisizione in una sorta di deposito ne sono stati trovate altro 800: il conducente del furgone è stato arrestato in flagranza per detenzione di tabacco lavorato in regime di contrabbando doganale e, processato "per direttissima", condannato dal Tribunale di Napoli a due anni di reclusione con pena sospesa e all'obbligo di firma. Le sigarette e il veicolo sono stati confiscati.



