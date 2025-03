Seminario sulla stazione Arco Mirelli della linea 6

Lunedì 17 marzo la Facoltà di Ingegneria di Napoli ospiterà il seminario "La stazione Arco Mirelli - Repubblica della linea metropolitana 6 di Napoli: ridare alla Villa Comunale la sua speciale e funzionale entità".

L'incontro vedrà la presenza di esperti e personalità istituzionali, che analizzeranno la realizzazione della stazione sotto il profilo ingegneristico, artistico e urbanistico.

Ad aprire il programma degli interventi sarà un'approfondita relazione che evidenzierà il decisivo e peculiare contributo di Metropolitana di Napoli s.p.a. sia in fase di progettazione che in fase di costruzione.

Dell'apporto progettuale sarà sottolineato il sinergico coinvolgimento di artisti e architetti che lo ha caratterizzato, fortemente voluto da Metropolitana di Napoli s.p.a. in ossequio a quella prospettiva, unica al mondo, che l'ha ispirata nel dare vita al circuito delle Stazioni dell'Arte.

Contestualmente, sarà evidenziato come la costruzione della stazione Arco Mirelli sia stata segnata dalla riqualificazione dell'area urbana circostante, altra costante della visione strategica di Metropolitana di Napoli s.p.a.

Non ultime per importanza, saranno illustrate le innovative scelte adottate nell'uso dei materiali, ad esempio l'utilizzo di acciaio e vetro per la costruzione del padiglione d'ingresso, e nell'articolazione strutturale dei cinque livelli della stazione, le cui due banchine sono state realizzate a circa 26 metri di profondità.

"Il seminario di lunedì 17, come gli altri due che si svolgeranno il 24 ed il 7 aprile dedicati alle stazioni di Chiaia e San Pasquale, anche per il valore del contesto in cui si svolgono - la Facoltà di Ingegneria -, evidenzia in modo nitido il ruolo innovativo che Metropolitana di Napoli s.p.a. ha svolto non solo nella città, ma a livello internazionale divenendo un case study sia al livello ingegneristico che come creatore di arte e di bellezza, un valore aggiunto per la città ed un passo essenziale per il futuro di Napoli e per la sua crescita culturale e di sostenibilità. Siamo orgogliosi di essere parte di questo straordinario brand, sempre più riconosciuto oltre l'ambito cittadino." ha dichiarato il prof.

Paolo Carbone, presidente di Metropolitana di Napoli s.p.a.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA