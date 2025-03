Seminario sul rapporto tra educazione e tecnologie digitali

L'I.C.3 "Don Bosco - D'Assisi" di Torre del Greco ha organizzato un seminario di formazione "Educare all'Humanitas nell'era digitale. La scuola come centro della Mediapolis" presso l'Hotel Sakura e gli spazi della scuola.

Il seminario, aperto a tutti e caratterizzato da un approccio sia teorico che laboratoriale, si inscrive nell'ambito delle azioni promosse dal PNRR per ridurre il divario digitale, favorire l'integrazione delle tecnologie digitali nella didattica e promuovere un utilizzo costruttivo dei linguaggi digitali, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale.

Sono intervenuti, tra gli altri, i docenti Fabrizio Manuel Sirignano e Maria D'Ambrosio (ordinari di Pedagogia generale e sociale presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli), la neuropsichiatra infantile Francesca Cavallaro e lo psicoterapeuta Massimo Di Roberto. Presentato inoltre un cortometraggio realizzato dalla docente Maria Del Gatto e dagli alunni dell'I.C."Don Bosco - D'Assisi" che affronta la tematica dell'isolamento sociale aggravato dall'eccessivo utilizzo di strumenti multimediali e il ruolo attivo della scuola nel contrasto a tale fenomeno.

"Come scuola siamo determinati a favorire costantemente un connubio positivo e costruttivo tra educazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie" il commento della Dirigente Scolastica prof.ssa Rosanna Ammirati. "Questo seminario si pone un duplice obiettivo: ampliare il bagaglio di conoscenze teoriche dei docenti e favorire l'acquisizione di abilità specifiche da poter utilizzare in aula. Le tecnologie digitali, quando maneggiate con consapevolezza da giovani e adulti, rappresentano una risorsa preziosa per lo sviluppo delle competenze".

"Il seminario di formazione "Educare all'Humanitas nell'era digitale. La scuola come centro della Mediapolis" ha inteso offrire ai partecipanti opportunità di ascolto e rielaborazione di importanti tematiche riguardanti il corretto uso delle nuove tecnologie digitali nell'era multimediale. Oltre ai contenuti teorici e laboratoriali, il seminario intende promuovere l'educazione all'Humanitas attraverso momenti emotivamente coinvolgenti come quello del Coffee Break gestito dall'associazione "I Monacielli" e la proiezione del cortometraggio "Senza te" mediante il quale è stata evidenziata l'importanza della pedagogia del cinema quale strumento dalla forte valenza educativa", commenta la docente Maria Del Gatto, relatrice e moderatrice del seminario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA