Salute:screening mammari gratuiti in albergo del Salernitano

Screening mammari gratuiti destinati alla popolazione femminile presente a Ravello. È i risultato della sinergia tra privato e associazioni andata in scena al "Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast" grazie alla collaborazione con il Rotary Club Costiera Amalfitana, presieduto dall'ingegnere Amalia Pisacane, e al supporto del Distretto 2101 del Rotary, guidato dal governatore Antonio Brando.

Due gli specialisti coinvolti nell'iniziativa, denominata "Ravello in rosa", i dottori Enrico Fierro e Marcello Gargiulo, che hanno messo in campo la loro professionalità per le circa quaranta donne che hanno risposto positivamente all'invito a partecipare.

Le pazienti hanno ricevuto il benvenuto con biscottini rosa a forma di cuore, preparati dal team di cucina della struttura, guidato dall'executive chef Armando Aristarco, e sono state successivamente omaggiate, subito dopo i controlli, con una piantina ricordo. Grande soddisfazione per il past president ed assistente del governatore del Distretto 2021 che ha sostenuto l'iniziativa ed era presente nella struttura alberghiera, Salvatore Ulisse Di Palma, e per la general manager del Caruso, Iolanda Mansi.

Per l'occasione, due stanze sono state trasformate in una sorta di studi medici. Il successo della manifestazione ha spinto le realtà impegnate ad annunciare altre iniziative a tutela della salute dei cittadini.





