Rigenerazione urbana a Cava dei Tirreni

La città di Cava de' Tirreni si prepara a vivere una trasformazione importante grazie a un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che interesserà l'area industriale dismessa di Via Vittorio Veneto.

Per illustrare nel dettaglio questa iniziativa, oggi, venerdì 14 marzo alle 18, presso il Palazzo San Giovanni, in Corso Umberto I, 167 a Cava de' Tirreni, si terrà un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza. Sarà un'occasione per conoscere da vicino gli interventi previsti e il loro impatto sulla città.

UN PROGETTO INNOVATIVO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ L'obiettivo di questa iniziativa è quello di riqualificare e valorizzare un'area attualmente inutilizzata, rendendola funzionale alle esigenze della comunità e contribuendo a un miglioramento complessivo della qualità della vita urbana. Il progetto prevede una serie di interventi mirati che porteranno benefici sia in termini di mobilità che di sostenibilità ambientale.

Tra gli elementi chiave del piano troviamo la realizzazione di un parcheggio interrato, che permetterà di ottimizzare gli spazi e ridurre la congestione stradale. Verrà inoltre avviata un'importante opera di rigenerazione urbana e viaria, con un restyling dell'area che migliorerà la vivibilità e l'accessibilità. Particolare attenzione sarà rivolta all'impatto sulla mobilità cittadina, grazie a soluzioni innovative per facilitare gli spostamenti e rendere il traffico più scorrevole.

Il progetto punta anche sull'introduzione di tecnologie avanzate, che supporteranno una gestione più efficiente degli spazi e dei servizi urbani. Grande rilievo sarà dato alla tutela della pubblica incolumità, attraverso interventi volti a garantire la sicurezza durante le fasi di costruzione e realizzazione.

La realizzazione dell'opera sarà possibile grazie a sinergie tecniche di eccellenza, che vedranno la collaborazione di esperti del settore per assicurare un risultato innovativo e all'avanguardia. Infine, il progetto è pensato con una particolare attenzione all'ambiente, garantendo benefici ambientali e un impatto zero, nel pieno rispetto del territorio e della sostenibilità.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO L'incontro vedrà la partecipazione di figure istituzionali e professionisti del settore che illustreranno nel dettaglio le fasi del progetto e gli aspetti tecnici legati alla sua realizzazione.

Intervengono: il Sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, per i saluti istituzionali e un breve focus sulla strategia generale di riqualificazione del tessuto urbano. A seguire Giancarlo Barbaro, Amministratore Unico di Veneto Parking che presenterà il progetto di riqualificazione urbana tra Via Veneto e Via XXV Luglio; Emilio Bilotta, Docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università Federico II di Napoli, che si soffermerà sul monitoraggio strutturale per garantire la sicurezza durante le fasi di costruzione. Infine Francesco Pellegrino, direttore dei lavori della B.E.A. che argomenterà sullo stato di attuazione dei lavori e controlli in corso d'opera.

UN PASSO AVANTI PER UNA CITTÀ PIÙ MODERNA E VIVIBILE Con questa iniziativa, Cava de' Tirreni si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia urbana, investendo in soluzioni all'avanguardia per una città più sostenibile, accessibile e innovativa



