Poca scuola perché iperattivo: Usr, da lunedì 22 ore di sostegno

A partire da lunedì saranno 22 ore le ore di sostegno a disposizione dell'alunno autistico e iperattivo che frequenta una scuola di Marano, in provincia di Napoli. Lo si apprende da fonti dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Campania.

L'ente fa anche sapere che si sta occupando assiduamente del caso e di tenersi in costante contatto con la scuola avvalendosi di una ispettrice di riferimento con l'unico obiettivo di tutelare il minore.

Dall'Usr viene ricordato che, quello del piccolo, è un importante e complesso caso che deve avvalersi della collaborazione di tutte le parti in causa affinché il processo di inclusione e integrazione avviato si completi con successo.

Il ragazzino con sindrome dello spettro autistico ha bisogno del massimo supporto: l'ufficio scolastico regionale, quindi, ribadisce con forza la massima disponibilità per quanto di sua competenza e garantirgli il diritto all'istruzione invocato dalla mamma.



