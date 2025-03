Piantedosi a Napoli, momento difficile ma lo Stato c'è

"Un messaggio di rassicurazione alla popolazione che è nata e vissuta qui e che conosce il quadro dei rischi, ma soprattutto sa che può contare - ed è questo il messaggio che voglio dare - su un concerto di istituzioni che ho trovato molto sul pezzo, molto responsabili e molto equilibrate". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro sul rischio bradisismo che si è tenuto nel pomeriggio a Bagnoli presenti tutte le istituzioni interessate.

"Proprio perché stiamo attraversando un momento difficile - ha rimarcato il ministro - ho voluto anche personalmente portare la vicinanza del Governo che ho colto essere molto avvertita, e poi c'ho messo anche un po' di affetto personale essendo io campano. Ma la cosa principale che voglio dire è un messaggio di rassicurazione per la popolazione su un fenomeno così complesso.

Ho trovato infatti un concerto istituzionale, il prefetto, il sindaco Manfredi, ma tutti i sindaci, molto consapevoli di quelle che sono le caratteristiche insidiose di un fenomeno come questo, assai complesso, su cui è difficile fare opera di previsione" Non solo la solidarietà del governo, ma anche qualche spunto tecnico sulle cose da fare al centro dell'incontro: "Abbiamo raccolto - ha spiegato Piantedosi - anche delle indicazioni da parte dei sindaci su quelli che possono essere degli interventi integrativi che possiamo fare anche a valere sulle riforme già stanziate dal governo e messe alla base dei provvedimenti di legge che già dall'anno scorso sono stati adottati. Volevo portare la vicinanza in termini di solidarietà - ha concluso il titolare del Viminale prima di lasciare Napoli - e quindi di partecipazione, ma anche raccogliere indicazioni per poter poi eventualmente mirare a delle azioni che il governo può fare a supporto delle istituzioni locali".



