Musica e writers per animare centro antico nel Napoletano

Musica dal vivo, palloncini e writers che dipingeranno le saracinesche chiuse del centro storico ispirandosi all'identità culturale di Castellammare di Stabia. È il proposito di StreetArt, l'iniziativa promossa per domenica 16 marzo del comitato "Centro Antico di Stabia".

Cuore dell'iniziativa Strada del Gesù, che si animerà dalle 11 alle 16: spazio a Viviani, Ruccello, Denza, San Catello, falò dell'Immacolata, scavi archeologici, sorgenti e quanto da sempre rende la città unica nel suo genere, per bellezze ambientali, storia e tradizioni. Identità raccontata e interpretata a colori, con un gruppo di otto writers coordinati da Marco De Rosa: al suo fianco Domenico Cuomo, Antimak, Mike, Big, Gigi Mito, Kevin Masucci, Francesca Walk Lomasto e Umberto RGK Bogard. Per l'occasione i negozi del centro storico resteranno aperti, con musicisti emergenti che animeranno la giornata: la paranza di Santa Caterina del centro Ashram, la cantante Angelica Cascone e il giovane bassista Leonardo Rotondi. In campo anche il team di "Le tavole da palcoscenico Academy" per animare i più piccoli.

"Sarà una festa domenicale da condividere con l'intera comunità - spiega Francesco Napolitano, presidente del Comitato Borgo Antico di Stabia - Ringrazio i delegati del nostro direttivo, Emilio Maggio e Luisa Del Sorbo; il writers Marco De Rosa che ha coordinato gli artisti; Iolanda Salvato, da sempre impegnata nel mondo del cinema e del teatro. Un gruppo affiatato che sta operando in prima linea per promuovere il centro storico stabiese e creare continue sinergie anche con altre associazioni, come Rotaract e Stabia Post Fata Resurgo, per riaccendere i riflettori sul borgo antico. Ringrazio soprattutto i residenti del centro storico, i commercianti, il sindaco Luigi Vicinanza e l'intera macchina comunale, che ci supportano ad ogni passo, la polizia municipale e la polizia di Stato e il team della Siae, che ci stanno indirizzando anche dal punto di vista burocratico".





