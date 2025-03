Fiabe e pupazzi per insegnare la gentilezza ai bambini

Fiabe, burattini e pupazzi per insegnare ai piccoli la gentilezza e avvicinarli al mondo delle emozioni: è l'ultima fatica dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Errico e del suo staff di educatori, operatori e volontari (Raffaele Mele, Domenico Cenerelli, Fabrizio Varriale, Giorgia Mautone, Fabio Di Gesto, Simona Fiscale) che nell'ambito del progetto "Comincio da zero e poi da uno: interventi per il potenziamento dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia a Quarto" fronteggiano la povertà educativa per bambini dai 3 ai 6 anni della città.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea-Next Generation Eu-Pnrr M5C3 nell'ambito degli interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del terzo settore e vede la partecipazione di numerosi enti (l'associazione di promozione sociale Agenzia Arcipelago, Ipers, cooperativa sociale Socialfuture, cooperativa sociale Vento del Sud, scuola elementare del teatro), della scuola e il Comune di Quarto.

"Nell'ambito del progetto - sottolinea la responsabile, Angela La Torre - abbiamo attivato uno spazio ludico-educativo (spazio 'Tra zero o sei?' a bassa soglia destinati a bambini a rischio povertà) che viene promosso e realizzato in collaborazione con i docenti della scuola statale Gadda 3 di Quarto del dirigente Antonio Maiorano e con il supporto dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Quarto guidato da Raffaella De Vivo. Tale attività è uno spazio laboratoriale innovativo e sperimentale su gioco, psicologia delle emozioni e creatività, che prevede la presenza, nel corso delle lezioni in aula nelle classi primarie e dell'infanzia, di psicologi, artisti, artigiani ed educatori.

Gli elaborati finali relativi al mondo emotivo dei ragazzi saranno esposti in una mostra".

"Tramite il connubio psicologia e arte - afferma lo psicologo Giuseppe Errico - intendiamo promuovere, in un tempo così difficile, le emozioni positive e soprattutto la gentilezza.

Essere gentili non significa solo essere cortesi o avere buone maniere di comportamento, ma agire affinché l'altro sia incluso nel quotidiano. La gentilezza nasce dal cuore, dai sentimenti 'veri' e autentici. È cura, in quanto attiva il benessere per se e per gli altri".





