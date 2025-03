Estradato in Italia il killer dei Casalesi fermato a Strasburgo

E' stato estradato oggi dalla Francia in Italia lo storico esponente del clan dei Casalesi Antonio Delli Paoli, 75 anni, bloccato a Strasburgo il 15 gennaio scorso durante una manifestazione di protesta all'esterno del Parlamento europeo legata a un ricorso giudiziario pendente relativo al suo stato detentivo. Condannato all'ergastolo, era latitante dopo il mancato rientro in carcere da un permesso premio il 30 dicembre scorso.

Delli Paoli è giunto all'aeroporto di Fiumicino, dove personale della Polizia di Stato - Squadra Mobile di Caserta, della Compagnia dei Carabinieri di Marcianise e dell'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dello scalo romano ha dato esecuzione al ripristino della detenzione. L'uomo - detenuto dal febbraio 1994 dopo la condanna definitiva al carcere a vita per omicidio aggravato dal metodo mafioso - è stato condotto nella Casa Circondariale di Viterbo.

L'estradizione è avvenuta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli. Delli Paoli è uno storico esponente del clan Piccolo di Marcianise, cosca aderente al cartello criminale dei Casalesi.



