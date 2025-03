De Luca, stop a rate mutui per abitazioni e contributi aziende

Serve "grande tranquillità" ma anche "grande rigore e serietà" perchè "rispetto alla situazione dei Campi Flegrei non si può scherzare". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb, annunciando altre esercitazioni "per rendere più chiaro ai cittadini le cose da fare. Qui bisogna fare di più".

"Attendiamo - ha spiegato - che le autorità tecnico scientifiche ci diano valutazioni attendibili, serie e definitive sullo stato di allarme. Nelle prossime settimane credo che dovremo ripetere delle esercitazioni per rendere più chiare ai cittadini le cose da fare. Qui bisogna dare di più e verificheremo anche di fare una campagna di informazioni anche con materiale scritto".

La Regione Campania, ha aggiunto il governatore, chiederà al Governo "la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui dei prestiti per le abitazioni e la sospensione dei contributi previdenziali per le aziende insediate nell'area e nei comuni interessati dei Campi Flegrei". "Facciamo una delimitazione rigorosa del territorio interessato; dopo di che la nostra proposta è di sospendere i contributi previdenziali per le aziende insediate nel territorio delimitato", ha aggiunto.

"Abbiamo chiesto come Regione al Governo - ha proseguito De Luca - lo stato di mobilitazione, il ministro Musumeci ha firmato rapidamente. Questo stato di mobilitazione ci serve per due motivi: per avere ulteriori contributi e la possibilità di usare tecnici anche esterni alla Regione per impiegarli nelle verifiche statiche degli edifici pubblici e privati. I Comuni non ce la farebbero con i tecnici che hanno a disposizione".

"Faccio un appello affinché vi siano controlli rigorosi per le emissioni di Co2 vi sono state ordinanze sindacali che hanno impegnato ad acquistare strumenti per il controllo di Co2 soprattutto per i piani bassi, edifici pubblici e quant'altro.

Bisogna essere molto rigorosi e l'Asl Napoli 1 sarà estremanente rigida nel misurare i livelli di Co2 presenti nell'area, bisognerà dotarsi delle strumentazioni necessarie per i controlli".

"Abbiamo deciso ieri - ha concluso De Luca - di realizzare dentro l'ex base Nato di Bagnoli una struttura di accoglienza permanente per i cittadini. Abbiamo visto immmagini inaccettabili di cittadini che di notte rimanevano fuori dell'ex Nato e non avevano centri di accoglienza adeguati. Abbiamo deciso di realizzare una struttura di accoglienza, con la nostra Protezione civile regionale, seria non precaria e abbiamo deciso come Regione di mantenerla in modo permanente con annessi servizi igienici e con la possibilità di usufruire nei prossimi giorni di un servizio di consulenza con psicologi. I cittadini devono avere un luogo protetto dove ritrovarsi - ha concluso - Come Regione abbiamo fatto un lavoro importante per dare serenità".



