Comune-Asi: sottoscritto accordo per Polo Fieristico a Salerno

E' stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, l'accordo tra il Comune di Salerno e il Consorzio ASI Salerno per la realizzazione del Polo Fieristico di Salerno. L'intesa è stata sottoscritta dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e dal presidente del Consorzio ASI, Antonio Visconti, alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui il deputato Piero De Luca. La realizzazione del Polo Fieristico, nell'area del Centro Agroalimentare di Salerno, si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale, con l'obiettivo di consolidare il ruolo di Salerno quale centro strategico per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio.

"Va avanti - ha spiegato il deputato dem, Piero De Luca - questo lavoro di riqualificazione e rilancio anche e soprattutto dell'area industriale di Salerno che diventerà un'area sempre più attrattiva anche in collegamento con l'aeroporto di Salerno.

Il progetto presentato oggi riguarda la creazione di un nuovo polo fieristico che manca in questa comunità ma manca in tutta la nostra provincia. Politicamente stiamo sostenendo da tempo questo progetto per la creazione di una grande infrastruttura.

Questo potrà attrarre nuove aziende e creare anche nuovi posti di lavoro nel nostro territorio. Si tratta di dieci milioni di progetti per un finanziamento che dovrebbe arrivare alla presidenza del Consiglio dei ministri che speriamo possa valutare con rigore e attenzione questa rivoluzione che si farà nel nostro territorio. È un tassello ulteriore per l'Asi, che ha registrato dati molto incoraggianti: negli ultimi anni oltre 800 autorizzazioni e 6mila posti di lavoro creati. E' davvero una rivoluzione grazie anche all'attuazione dei fondi del PNRR.

Mentre a livello nazionale la spesa è al 30% delle infrastrutture, qui in provincia di Salerno, tutte le aree Asi, sono sui fondi PNRR oltre il 50% di spesa. Quindi, dati molto positivi. L'invito che faccio al governo è di accelerare sull'attuazione del PNRR. Lunedì avremo una discussione generale in aula per chiedere ancora una volta chiarezza e una accelerazione. Non possiamo correre il rischio di perdere questa occasione straordinaria".

"Raccogliamo - ha sottolineato il presidente Visconti - l'invito di un bando che ha pubblicato la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale cerchiamo di dare sostanza ad un progetto al quale stavamo pensando da tempo. Salerno è sempre di più un hub strategico rispetto ai grandi sistemi logistici e trasportistici, ma anche ai sistemi produttivi".

"Si tratta di un'iniziativa- ha aggiunto il sindaco Napoli - che si attendeva da tempo. Lo sviluppo turistico della nostra città, l'aeroporto, l'alta velocità, le navi da crociera che attraccano in città, richiedono un polo dove tenere mostre, fiere ed eventi di elevato livello. E' un'area importante che verrà suddivisa in un ambito puramente commerciale e in un segmento che riguarderà gli aspetti fieristici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA