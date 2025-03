Caos in banchina nel porto di Marina Grande a Capri, dove oggi pomeriggio si sono accalcati oltre 500 passeggeri, in gran parte pendolari, lavoratori e gruppi di turisti giornalieri che partono da Sorrento e Castellammare. I passeggeri, nonostante fossero muniti di biglietto, non hanno trovato ai soliti ormeggi l'aliscafo che era rimasto a Sorrento, non si sa se per un guasto o a causa del mare agitato.

E' scattata la protesta, e non trovando un mezzo alternativo per il rientro a terra i passeggeri hanno bloccato la partenza dell'aliscafo Altair della compagnia Snav con oltre 300 passeggeri a bordo che era pronto a levare l'ancora alle 16.30 per raggiungere Napoli. Sono dovuti intervenire i marinai della capitaneria di porto, il personale della compagnia ma anche Polizia e Carabinieri. La protesta si è placata quando si è appreso che era in arrivo nel porto di Capri la motonave veloce della Caremar, che avrebbe imbarcato i passeggeri rimasti a terra ed effettuato la corsa per Sorrento delle 18.40. L'aliscafo Altair dopo circa un'ora di ritardo ha potuto levare le ancore ed effettuare la sua corsa per Napoli con oltre 300 passeggeri a bordo. La situazione si è man mano normalizzata sulla rotta Capri - Napoli con le corse successive.



