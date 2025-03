Arriva Comicon 2025 con Napoli invasa da mostre di ComicOnOff

Dal 15 marzo al 30 maggio torna a Napoli la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON, che quest'anno, con una più forte sinergia con il Comune di Napoli, letteralmente invade la città con tutte le municipalità coinvolte nella scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un programma ricco di eventi, mostre, incontri, laboratori e performance. Coinvolte anche i luoghi di cultura con la sezione "Fumetti in biblioteca". L'edizione 2025 vede una crescita sostanziale della rassegna che amplia il suo raggio d'azione e la sua offerta culturale, coinvolgendo tanti nuovi spazi culturali e artistici resi fruibili di recente anche dal Comune. Fumettisti, scrittori, illustratori, musicisti, ma anche ricercatori, cosplay e K-POP dancer sono pronti a coinvolgere il pubblico partenopeo e i tanti turisti che affollano la città.

"Con COMIC(ON)OFF - afferma il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo - l'arte del fumetto incontra la città. In parallelo al Comicon, grazie all'impegno dell'amministrazione Manfredi anche per il 2025 cresce e si sviluppa il programma 'off'. Sono tantissimi i luoghi della cultura che si apprestano a diventare i protagonisti indiscussi di questo palinsesto diffuso di eventi, che metterà in circolo energie e idee nuove, confermando con forza la vitalità del nostro territorio. Non potevano mancare gli spazi comunali, dalla Real Casa Santa dell'Annunziata alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, passando per le biblioteche di Ponticelli, Secondigliano, Bagnoli e Soccavo". "COMIC(ON)OFF - aggiunge il delegato del sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo Ferdinando Tozzi - è un progetto di respiro internazionale che, partendo dal fumetto e dalla graphic novel, parla alla città e della città, animando luoghi chiusi da tempo, come il foyer dell'Auditorium di Scampia, e spazi di recente apertura come Obù di Fondazione Terzoluogo". L'edizione 2025 di COMIC(ON)OFF riuscirà ad attivare molti dei luoghi vitali o storici della città dall'Institut Français Napoli, dalla Santissima - Community Hub (Ex Ospedale Militare), passando per spazi come Galleria HDE e Spazio Obù e, grazie alla collaborazione di ANM, per le stazioni metropolitane di Toledo e Municipio e il belvedere di Monte Echia. "Con il COMIC(ON)OFF portiamo la creatività in tutte le municipalità di Napoli - afferma Carlo Cigliano, amministratore delegato di Visione-Comicon - con un programma fitto che ci vede impegnati da mesi e che prova a coniugare l'arte con il mondo giovanile e una moltitudine di nuovi spazi disponibili alla fruizione culturale. E da quest'anno siamo felici di avviare un progetto speciale: doneremo, a titolo definitivo, centinaia di fumetti al Comune di Napoli e alle sue biblioteche, realizzando per l'occasione alcuni eventi in quattro delle stesse. Avviamo con questa rassegna in città la XXV edizione di COMICON che aprirà alla Mostra d'Oltremare dal 1 al 4 maggio".

Tra i principali appuntamenti "Pasquale Mattej e la reinvenzione del fanfarone - Storia del primo albo a fumetti italiano", il ritrovamento del più antico albo a fumetti italiano conosciuto, risalente a 175 anni fa; per la prima volta Mikael Ross, pluripremiato protagonista del fumetto tedesco, espone in Italia: alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato la mostra "Mikael Ross. Traffici clandestini". Al Belvedere di Monte Echia ci sarà "Ciurma! Raduno cosplay One Piece", mentre all'Institut Français Napoli la mostra "Elisa Marraudino. Classy, fin da piccola", una delle più sorprendenti voci francesi della sua generazione. Il tunnel della stazione metropolitana Municipio si trasforma in un palcoscenico dinamico per un evento speciale dedicato agli appassionati di K-Pop: una Random Dance aperta a tutti, mentre in mostra alla Galleria HDE Martucci le tavole di "Nei silenzi della notte" di Laura Pérez Granel, autrice di graphic novel tradotti in Europa e Stati Uniti, e candidata a un Emmy Award per la sigla della serie tv Only Murders in the Building. Al Foyer Auditorium Scampia arriva "Dante pop! Un viaggio illustrato nell'Inferno, Paradiso e Purgatorio", la mostra che presenta 12 opere originali, potenti interpretazioni dell'opera dantesca. Alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, la prima presentazione nazionale di un'opera scientifica dedicata al mondo invisibile del plancton marino, con grandi illustrazioni e rigorose descrizioni scientifiche.

L'opera è un progetto collettivo realizzato da un gruppo di ricercatori della Stazione Zoologica di Napoli: Atlante del plancton. Viaggio nel microcosmo (in)visibile dell'oceano.





