Ariano Irpino, donna in gravi condizioni salvata in ospedale

Un importante intervento di isterectomia radicale è stato portato a termine dall'Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale "Frangipane-Bellizi" di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

L'equipe guidata dal primario, Luigi Di Prisco, è intervenuta su una paziente di 42 anni giunta in ospedale con gravi sintomi di sub occlusione intestinale e anemia, alla quale è stato asportato l'utero, dal peso eccezionale di sette chilogrammi, dopo aver effettuato la isterectomia con salpigectomia bilaterale. La paziente, in buone condizioni generali, è stata ricoverata in reparto per il prosieguo delle terapie e sarà dimessa nei prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA