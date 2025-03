Toscana-Malta, siglato accordo a Napoli. Ora step con la Spagna

"Il prossimo step per la Toscana è che fra un mese sottoscriviamo un accordo con Castiglia-La Mancia vale a dire la Spagna. E poi con altre regioni italiane in modo da creare un ponte, un network utile. Abbiamo due grandi progetti che possono riguardare la Campania: oltre al già noto discorso sul patrimonio etrusco, pensiamo ad un'iniziativa sul 'Grand Tour' che metta insieme tutte le destinazioni attuali e quelle del Settecento e dell'Ottocento". Lo ha annunciato nella Mostra d'Oltremare, a Napoli, nel corso della 28ma edizione della BMT (Borsa Mediterranea del Turismo), il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, al termine della sottoscrizione dell'intesa fra la Regione e l'arcipelago di Malta. Al centro dell'accordo il ricco patrimonio archeologico e UNESCO, il retaggio mitologico, il patrimonio naturale, la tradizione dell'artigianato e dei mestieri antichi, l'accoglienza femminile fino ai sapori dell'enogastronomia. Ma anche la forte tradizione cinematografica.

Ester Tamasi, direttore Italia Malta Tourism Authority, parlando dell'importanza dell'accordo ha sottolineato "il valore aggiunto, l'opportunità di crescere per entrambe le aree, con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza del territorio valorizzando i tratti comuni come la cinematografia". Lo scopo, ha rilevato, è quello di "crescere insieme per un turismo di qualità". E anche per la Campania, sulla base di "un legame stretto, si parono nuove opportunità progettuali".

Clara Svanera, coordinatrice del turismo culturale, femminile e delle relazioni internazionali di Toscana Promozione Turistica, ha sottolineato che l'intesa di oggi con Malta rappresenta un'altra tappa nella serie di intese che si stanno realizzando: "Il prossimo passaggio sarà la Spagna e saremo al numero 10 come gemellaggi per le destinazioni europee".

"L'enogastronomia sarà il primo asset insieme con la sostenibilità". "Con la Campania - e anche con altre regioni - lavoriamo ad un progetto sulle Ville storiche, le Ville Borboniche".

Toscana e arcipelago di Malta hanno scelto Napoli e la BMT, per siglare un accordo che, è stato evidenziato, "rafforza una delle rotte turistiche più affascinanti del Mare Nostrum".

L'intesa mira alla collaborazione turistica e alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e gastronomici.



