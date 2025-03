Terremoto: chiusa scuola Viviani a Napoli

In seguito alla scossa di terremoto di ieri sera il sindaco di Napoli ha disposto la chiusura di un intero istituto e di alcune sedi scolastiche nella Prima Municipalità, mentre ha prorogato fino a domenica la chiusura degli edifici scolastici della Decima Municipalità.

In particolare, per quanto concerne la prima municipalità, i dirigenti scolastici dei seguenti Istituti hanno avuto disposizione di sospendere le attività didattiche: la sede D'Annunzio in Piazza Santa Maria degli Angeli dell'Istituto comprensivo Baracca-D'Annunzio; l'intero plesso Viviani in Via Alessandro Manzoni, il secondo piano del Plesso Villanova in Via Manzoni e l'aula 14 del plesso Orazio in Via Orazio. A seguito dell'evento sismico di questa notte e del sopralluogo dei tecnici della Protezione civile, il plesso Viviani (Scuola Secondaria di I grado) è dunque momentaneamente chiuso fino a data da destinarsi per gli interventi di riqualificazione.

Per consentire, poi, il completamento dei sopralluoghi da parte degli uffici tecnici comunali e della Napoli Servizi sulle scuole della Decima Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta e su alcune della I Municipalità per le quali era stata chiesta la verifica, il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi ha emanato una ordinanza con la quale dispone per le giornate del 14, 15 e 16 marzo 2025, su tutto il territorio della Decima Municipalità, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole. Tutto ciò al fine di consentire ai tecnici comunali ed eventualmente alle ditte di manutenzione di proseguire le verifiche di integrità strutturale e conseguenti interventi presso gli edifici scolastici. Per i primi interventi urgenti di manutenzione è stata approvata una delibera che stanzia 200mila euro dal fondo di riserva.



