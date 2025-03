Scuole chiuse oggi nei quartieri napoletani della X Municipalità (Fuorigrotta-Bagnoli) e nel comune di Pozzuoli, per consentire i controlli negli edifici dopo la forte scossa della scorsa notte: lo hanno disposto i sindaci, Gaetano Manfredi e Luigi Manzoni. Lezioni regolari invece in altri due comuni dei Campi Flegrei, Bacoli e Quarto: le verifiche non hanno fatto emergere criticità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA