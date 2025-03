Santanchè, andiamo sempre più verso un turismo di qualità

"Andiamo sempre più verso un turismo di qualità e non di quantità perché la nostra è una piccola Nazione e dobbiamo fare tutto ciò che sostiene un turismo di qualità. La Campania e il Sud stanno andando molto bene, il turismo anche in Campania, quello del lusso ma in generale quello di alta gamma, sta crescendo di più. Abbiamo una crescita annua del 9,2%. L'Italia per la prima volta dopo tanti anni ha superato la Francia in termini di presenze, abbiamo superato i 458 milioni, quindi è un dato che ci conforta". Lo ha detto, parlando con i giornalisti, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta all'inaugurazione della 28ma edizione della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) nella Mostra d'Oltremare a Napoli. Con Santanchè anche il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli "Credevamo che il 2023 fosse l'anno record dopo la pandemia, il 2024 l'ha superato e nel 2025 abbiamo le tendenze con una crescita intorno al 2-3% - ha aggiunto Santanchè - quindi direi che il turismo è in ottima salute grazie agli imprenditori, ai lavoratori e alla filiera, al Governo che sta mettendo le condizioni per farlo prosperare di più e meglio".

Secondo la ministra "la Borsa del turismo è importante per tutta l'Italia". "Come avete visto - ha detto, rivolgendosi ai giornalisti - sono presenti molte regioni e i players del turismo; il Sud sta crescendo moltissimo e quindi dobbiamo rafforzarlo e destagionalizzare perché qui c'è il tempo bello tutto l'anno, non ci sono solo le città come Napoli, Sorrento, Ischia, Capri ma anche località cosiddette minori, che per noi non lo sono, dove dobbiamo aumentare l'offerta turistica e far vivere un'esperienza".

Anche per le persone con disabilità?, le è stato chiesto.

"Abbiamo fatto come ministero un bando con svariati milioni di euro perché vogliamo che tutte le strutture siano accessibili. È anche un segno di civiltà e ci siamo adoperati come ministero a mettere a disposizione le risorse perché è vero che il turismo sta andando bene ma abbiamo avuto anni drammatici dove il mondo era chiuso. Vogliamo sostenere le imprese anche nell'accessibilità e nell'efficientamento energetico. Sostenere le imprese è la cifra del nostro Governo, non disturbare chi lavora ma aiutarlo", ha concluso la ministra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA