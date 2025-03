Prefetto Napoli, proposta richiesta stato di mobilitazione

"Attraverso una serie di elementi emersi concordemente con i tre sindaci e i dipartimenti di Protezione civile è emerso che il Centro coordinamento soccorsi propone al presidente della Regione di inoltrare la richiesta dello stato di mobilitazione al dipartimento di Protezione civile nazionale". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. "Questo significa avere uno strumento duttile, flessibile che dà la possibilità di avere maggiori risorse da un punto di vista della pianificazione dell'intervento".

Lo scenario dei Campi Flegrei "va seguito attentamente" ma la richiesta dello stato di mobilitazione non è legata ad un aggravamento della situazione. Piuttosto "c'è la necessità di uno strumento agile e di poter avere risorse in più importanti, soprattutto con una popolazione già stressata da mesi di sciame, anche da un punto di vista psicologico". Tra l'altro "poter agire eventualmente, laddove necessario, per erogare contributi di autonoma sistemazione, di cui al momento non c'è necessità, oppure di individuare un alloggio alternativo".



