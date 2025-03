Pallanuoto, a Napoli la Final Eight di Coppa Italia

La Coppa Italia Unipol torna a Napoli con la Final Eight. Il Centro Federale Felice Scandone ospiterà da domani a domenica la trentatreesima edizione del trofeo, a tredici anni dall'ultima edizione partenopea che vide per la prima volta trionfare l'AN Brescia, peraltro detentrice del titolo. Proprio la Canottieri Napoli si aggiudicò per la prima volta il trofeo nazionale nel 1970 mentre il CN Posillipo, altro storico club partenopeo, lo vinse nel lontano 1987. I rossoverdi di Pino Porzio esordiranno nel primo match dei quarti di finale contro i detentori dell'AN Brescia.

Si partirà domani con i quarti di finale in diretta su WP Channel. Poi sabato 15 marzo le semifinali in diretta su Raisport HD e domenica 16 marzo le finali con l'epilogo in programma alle 16:30 su Raiplay e Raidue che entrerà nel corso del pomeriggio sportivo. Le partite saranno raccontate da Dario Di Gennaro per Raisport ed Ettore Miraglia per WP Channel con il commento tecnico di Francesco Postiglione.

L'evento è stato presentato oggi al Centro Federale Felice Scandone alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, del commissario tecnico della nazionale di pallanuoto, Sandro Campagna, del consigliere federale nonché direttore della Piscina Scandone, Luca Piscopo, del presidente del CR Campania della Federnuoto, Paolo Trapanese e del tecnico responsabile del CN Posillipo, Pino Porzio.





