Na Futura, la rivoluzione creativa ai Quartieri Spagnoli

Quostro bistrot nella corte della Fondazione Foqus ospita Na Futura, un evento che fonde moda, arte, musica e attenzione al sociale. A partire dalle ore 20 il chiostro cinquecentesco in via Portacarrese a Montecalvario, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, si trasforma in una passerella di moda sulla quale sfileranno, a cura del collettivo Ancora, 15 capi unici nati dai disegni dei bambini del centro Altra Casa nel Rione Sanità. Un progetto che trasforma sogni e creatività in abiti di alta moda dimostrando come l'espressione artistica possa abbattere barriere e generare opportunità. Non solo stoffe e modelli ma anche emozioni forti: ogni capo racconta, infatti, un vissuto, un'idea di futuro costruito con passione e talento in cui il linguaggio della moda diventa strumento di cambiamento. Creatività e impegno sociale, dunque, saranno il leit motiv della serata.

Quostro bistrot, oltre a farsi promotore della serata, accompagnerà anche gli ospiti in un viaggio gastronomico attraverso un menù appositamente studiato e realizzato per la serata e con ingredienti rigorosamente di stagione. L'evento è promosso dall'associazione Casa Mundana in collaborazione con Quostro e Aperistorico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA