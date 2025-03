Musumeci, 'firmerò stato di mobilitazione per Campi Flegrei'

"Ho ricevuto la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale, nelle prossime ore firmerò il decreto". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervenuto a Rainews24.

"E' il presidente della Regione Campania - ha riferito Musumecei - che per legge deve avanzare la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale. Ho ricevuto mezzora fa la richiesta e nelle prossime ore, dopo una breve istruttoria che deve fare il Dipartimento di Protezione civile che ci sta già lavorando, firmerò il decreto per la dichiarazione dello stato di mobilitazione".



