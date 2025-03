Msc Crociere rafforza presenza al Sud, record scali a Napoli

L'Italia si conferma protagonista nelle strategie di Msc Crociere, con un focus sempre più marcato sui porti del Sud. In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) la Compagnia ha, infatti, annunciato un incremento significativo delle operazioni nei principali scali del Mezzogiorno, con Napoli, Messina, Palermo, Bari e Brindisi in prima linea.

Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere, in un incontro alla BMT, ha detto: "Anche quest'anno siamo presenti alla BMT, appuntamento imprescindibile per il settore e per MSC Crociere. Il Sud Italia continua a occupare un ruolo centrale nei nostri piani di crescita con Napoli, che con la sua posizione strategica e il suo ruolo di hub crocieristico in espansione, sarà protagonista per la prima volta con ben quattro navi operative nella stagione estiva. Inoltre, il nostro rafforzamento in Sicilia e Puglia, che ospitano porti chiave del Mezzogiorno come Messina, Palermo, Bari e Brindisi, conferma la grande fiducia nel potenziale turistico di queste regioni e nell'enorme valore economico che sanno generare. Un percorso di crescita che non solo consolida il legame tra MSC Crociere e il territorio, ma contribuisce anche allo sviluppo dell'intero comparto turistico, creando nuove opportunità per il settore e per le economie locali".

Il porto di Napoli ospiterà per la prima volta nella stagione estiva quattro navi MSC Crociere: World Europa, Magnifica, Divina e Seaside che effettueranno crociere settimanali con tappe a Genova, Messina, Palermo, La Spezia, Livorno, la Valletta (Malta), Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Mykonos e Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia) e La Goullette (Tunisia). Il traffico crocieristico crescerà sensibilmente, passando da 109 scali e 550.000 passeggeri movimentati nel 2024, a 126 scali e 650.000 passeggeri quest'anno.

Anche in Sicilia i numeri di MSC Crociere sono in crescita, è stato sottolineato, con Messina che vede un incremento da 32 a 53 scali e un traffico passeggeri che passerà da 210.000 dell'anno scorso a 350.000 unità. MSC World Europa partirà ogni martedì da Messina per una crociera di 8 giorni verso Malta, Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Genova e Napoli.

Palermo passa da 85 a 105 scali, grazie alla presenza di MSC Magnifica e MSC Seaside, che offriranno itinerari settimanali alla scoperta di Malta, Barcellona, Napoli, La Spezia, Livorno, Marsiglia (Francia) e La Goulette (Tunisia).

Continua anche la crescita della Puglia, regione in cui MSC Crociere quest'inverno ha aperto la strada per la prima volta alle crociere invernali in partenza da Bari. "Grazie al successo che sta registrando questo nuovo itinerario invernale di MSC Sinfonia - è stato evidenziato - la Compagnia continua a investire in Puglia che vedrà la presenza di tre navi nella stagione estiva: MSC Opera con partenze da Bari e scali a Venezia, Zadar e Dubrovnik (Croazia), Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro); ed MSC Armonia con partenze da Brindisi e tappe a Mykonos, Atene, Spalato (Grecia) e Venezia, per viaggi di 8 giorni".

Durante l'incontro è stato infine evidenziato che MSC Crociere "rafforza il proprio impegno verso le agenzie di viaggio con un programma di roadshow che vedrà il team vendite della compagnia impegnato in un tour di incontri con le agenzie di viaggio partner su tutto il territorio nazionale". Un calendario di appuntamenti che porterà i 40 professionisti MSC a incontrare oltre 2500 agenzie in 30 giorni.



