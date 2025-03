Manfredi, scossa 'stress test' ma nessun danno strutturale

La scossa della scorsa notte per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stata "uno stress test importante per il patrimonio edilizio di questa parte della città e il fatto che non ci siano danni strutturali significa che c'è una buona capacità sismica".

"E' ovvio che adesso bisogna continuare questo lavoro sulla vulnerabilità - ha sottolineato a conclusione della riunione del centro coordinamento soccorsi in prefettura - bisogna continuare con i controlli perchè l'unica risposta alla convivenza con il bradisismo è avere strutture sicure e noi dobbiamo lavorare su quello".

Manfredi ha poi tracciato un bilancio dei danni. "Al momento solo una villetta è stata sgomberata, dopo il crollo del controsoffitto con l'unico ferito lieve che c'è stato. Dalle verifiche che stiamo seguendo sull'edilizia civile privata ad ora non ci sono sgomberi. Stiamo facendo la verifica delle scuole, la scuola Viviani nell'area di Posillipo ha avuto dei danni delle tramezzature, stamattina l'abbiamo interdetta per poter fare rapidamente degli interventi di riqualificazione.

Stiamo facendo verifiche delle scuole nell'area di Fuorigrotta Bagnoli ma al momento non sono segnalati danni", ha sottolineato. Il fatto che a Napoli non ci siano stati danni strutturali per Manfredi è importante anche in virtù del fatto che "ci sono state accelerazioni sismiche molto forti, l'epicentro è stato molto vicino al confine con la città".





